Eli Iserbyt est "monté en puissance" pour remporter le bronze

"Cela me fait plaisir mais je suis aussi déçu que nous n'ayons pas pu remporter le titre", a déclaré Iserbyt au micro de Sporza. "Le plan était de laisser Wout rouler avec Mathieu et nous lui avons fait de la place sur le côté droit de la route. Nous savions aussi que Mathieu allait attaquer dès le premier tour. Ils ont roulé leur course et nous la nôtre."

Un temps dans le peloton pour la 5e place, Iserbyt a accéléré pour remonter avant de gagner le sprint pour le bronze devant le Néerlandais Lars van der Haar. "Je suis monté en puissance au fil de la course. Tout le monde a roulé fort dès le départ et j'ai choisi de rester en retrait. J'étais peut-être un peu trop derrière mais j'ai eu de la chance que Lars devait continuer à rouler pour lâcher Michael Vanthourenhout et Gerben Kuypers. J'ai placé mon accélération lors du dernier passage sur les poutres et c'était décisif. J'ai enfin une médaille dans un championnat cette saison."