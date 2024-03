Fabio Jakobsen après sa deuxième place au sprint : "Presque de retour à mon ancien niveau"

"J'étais bien placé juste avant le Nokereberg, mais il était vraiment trop tôt pour lancer mon sprint. Lorsque Merlier a pris de la vitesse, c'était devenu évident qu'il serait vainqueur. Cette deuxième place est aussi mon meilleur résultat de la saison. Je suis peut-être le meilleur perdant, mais les choses vont dans la bonne direction. Encore un pas de plus vers une condition physique optimale. J'ai eu quelques problèmes cette saison. J'ai abandonné à Paris-Nice et j'ai repris aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai la Classic Bruges-Lae Panne à mon programme. Une course qui devrait aussi me convenir. L'année dernière, j'ai terminé cinquième. Peut-être que je pourrai viser le podium là aussi."