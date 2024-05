Girmay effectue son retour après sa chute au Giro et est sélectionné pour trois courses

Intermarché-Wanty a dévoilé mercredi ses sélections pour trois courses cyclistes de catégorie 1.1 programmées dans les prochains jours aux Pays-Bas et en Belgique: la Veenendaal-Veenendaal Classic (samedi), l'Antwerp Port Epic (dimanche) et le Tour du Limbourg (lundi). Biniam Girmay y effectuera son retour à la compétition après son abandon au Tour d'Italie.

La première course au programme est la Veenendaal-Veenendaal Classic, samedi, aux Pays-Bas. Le Néerlandais Boy van Poppel sera de retour après sa chute à la Nokere Koerse en mars. Girmay reprendra aussi la compétition, après sa double chute, et l'abandon qui en a découlé, dans la 4e étape du Tour d'Italie le 7 mai. L'Erythréen sera aussi au départ de l'Antwerp Port Epic et du Tour du Limbourg en Belgique.

"Mon abandon sur le Tour d'Italie constitue une grosse déception", a confié Girmay sur le site de son équipe. "Mais à présent, je dois me concentrer sur de nouveaux objectifs. Même si je ne me sens pas encore physiquement au top en raison de mes blessures et des troubles du sommeil qu'elles engendrent, je veux m'illustrer et être compétitif. La condition est bien là, je me suis très bien préparé pour cette période de l'année, et je suis extrêmement motivé de courir."