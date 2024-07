Thomas Gloag remporte sa première victoire devant Marc Hirschi, toujours leader au général

Le Britannique Thomas Gloag a remporté la première victoire professionnelle de sa carrière à l'occasion de la 3e étape du Tour de Tchéquie cycliste (2.1), disputée samedi sur 134,5 kilomètres de Moravska Trebova à Dlouhe Strane. Le coureur de 22 ans de la Visma-Lease a Bike a dompté le sprint dans l'ascension finale, devant le Suisse Marc Hirschi et son coéquipier italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Aux alentours de la flamme rouge, l'Américain Kevin Vermaerke (dsm-firmenich PostNL) puis Hirschi ont tenté de fausser compagnie au groupe des leaders, mais c'est finalement Thomas Gloag qui s'est distingué. Il a terminé avec x secondes d'avance sur Hirschi, et 13 sur Ulissi.

Le Britannique n'a pas encore de saison entière dans le peloton professionnel. Il avait couru le Tour d'Italie en 2023, mais il s'était blessé au genou en août et n'a plus participé à une course jusqu'en juin dernier. Il a récolté plusieurs places d'honneur au classement général de courses à étape.

Kamiel Bonneur (Flanders Baloise) a pris la 11e place de l'étape à 30 secondes. Il est 8e au général à 55 secondes.

Dimanche, la dernière étape sera longue de 131,8 kilomètres de Sumperk à Sternberk. Au bout d'une course en ligne de 100 kilomètres avant quatre tours d'un circuit local, le successeur de l'Allemand Florian Lipowitz au palmarès sera révélé.