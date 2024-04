Kobe Goossens fait son retour à la compétition après huit mois d'absence

"J'avais remporté le maillot de meilleur grimpeur lors de ma première participation au Tour de Romandie en 2021, grâce à plusieurs échappées sous la pluie. J'apprécie cette course et c'est pourquoi je suis heureux d'y faire mon retour à la compétition, huit mois après ma chute sur La Vuelta. Je vais aborder la course au jour le jour, aider mes coéquipiers le plus possible. Mon objectif est de retrouver le rythme de compétition avant de participer à un stage en altitude en Andorre avec l'équipe, en prévision du Critérium du Dauphiné. J'ai vraiment hâte de rejoindre mes coéquipiers et le staff, avec qui je vais poursuivre ma remise en forme", a réagi Goossens, cité dans le communiqué.