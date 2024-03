Le Championnat de Belgique force les organisateurs à reporter l'édition 2024

Le Championnat de Belgique du 23 juin, qui se déroule à Zottegem, est un concurrent de taille pour les organisateurs de la course cycliste annuelle Egmont Cycling Race dans la même ville. Normalement, la 87e édition de cette course 1.1 pro messieurs aurait dû avoir lieu, mais les organisateurs ont délibérément choisi d'annuler l'édition 2024 de la course masculine.

"En raison de l'attrait du Championnat de Belgique, nous constatons que les recettes de sponsoring de l'Egmont Cycling Race ont considérablement diminué cette année", explique Jo Gosseye, président du Zottegem Cycling Club.

"Ce n'est pas illogique en soi, car le départ et l'arrivée de l'Egmont Cycling Race et du Championnat de Belgique sont identiques. Les pros parcourraient pratiquement le même parcours deux fois en autant de mois. Nous avons donc tenu compte de ce scénario et avons pris la décision de ne pas organiser la course pour les hommes cette année. En tant qu'organisation, nous ne voulons pas prendre de risques financiers inutiles".