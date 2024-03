Lotty Dstny en Catalogne sans Lennert Van Eetvelt, gêné par son genou

Van Eetvelt avait notamment brillé en remportant le dernière étape et le classement général du UAE Tour (WorldTour) ainsi que le Trofeo Serra Tramuntana (1.1). Il a ensuite terminé 11e pour sa première participation aux Strade Bianche (WorldTour), au début du mois. Ces résultats lui ont permis de prolonger son contrat avec Lotto Dstny jusqu'en 2026.

Sans lui, Lotto Dstny emmènera Thomas De Gendt et Maxim Van Gils sur les routes catalanes. Van Gils arrivera d'Italie, où il aura couru Milan-Sanremo samedi. Les Danois Jonas Gregaard et Andreas Kron, l'Australien Jarrad Drizners, l'Allemand Johannes Adamietz et l'Argentin Eduardo Sepulveda sont également au départ. Drizners courra la Primavera avec Van Gils.