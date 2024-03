Pas de triplé pour Lotte Kopecky: "Mentalement, ce fut difficile"

"Mentalement, je l'avoue, c'était difficile, je courais derrière en ayant l'impression de ne pas être à 100 %, de ne pas être à la hauteur dans les bosses", a indiqué Kopecky à Sporza.

Le Koppenberg, côte dans laquelle la course avait basculé à son avantage en 2023, n'a pas souri à Lotte Kopecky cette année. "J'étais à pied avec Demi Vollering dans la côte alors que les leaders étaient parties. Il fut dès lors difficile de boucher le trou, d'autant plus que je ne me sentais à pas à 100 %. Je l'ai communiqué à l'équipe et j'ai continué à rouler pour essayer de limiter les dégâts, ce qui a plutôt bien réussi. Nous avons tout donné et nous avons perdu, mais nous pouvons être fières de ne rien avoir lâché."