Pogacar exténué après "l'une des journées les plus difficiles de sa vie sur un vélo"

Tadej Pogacar a étonnamment battu le Danois Mads Pedersen au sprint pour la troisième place lors des Championnats du monde de Glasgow dimanche. Le double vainqueur du Tour a été loin dans ses retranchements pour rester aux avant-postes et s'est senti exténué après l'arrivée.

"C'était l'une de mes journées les plus difficiles de ma vie sur un vélo", a déclaré le Slovène en conférence de presse. "J'étais vraiment pas bien après la course, j'ai dû m'allonger et aller aux toilettes en urgences. Heureusement, maintenant ça va mieux" a-t-il expliqué.

Pogacar n'a pas su suivre l'attaque du vainqueur Mathieu van der Poel. "Il était vraiment très fort aujourd'hui. Personne dans le groupe n'a pu répondre. On a même dû souffler un moment. Et dire qu'il est tombé dans un virage, Mathieu était incontestablement le plus méritant aujourd'hui."