Pour Stan Van Tricht, "la deuxième place était mon maximum"

Stan Van Tricht (Soudal Quick-Step Devo), deuxième du Tour de Louvain (1.1) mardi, estime que ce résultat était le meilleur possible derrière un Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) déchaîné : "Il est encore beaucoup plus rapide que moi".

Van Tricht, 23 ans, a lancé le sprint de loin sur la Bondgenotenlaan de Louvain. "Je pense que cette deuxième place était sans doute mon maximum", s'est résigné Van Tricht. "Lotto a contrôlé la course, mais nous avons poussé à plusieurs reprises et avons rendu la course difficile"

Pendant un moment, Van Tricht a cru qu'il allait gagner. "L'arrivée sur la Bondgenotenlaan est très trompeuse. La ligne d'arrivée semblait beaucoup plus proche qu'elle ne l'était. Je suis passé en tête à un peu plus de 300 mètres et il s'est avéré que j'étais trop loin. Lorsque De Lie s'est retrouvé dans mon sillage, j'ai su que c'était fini, car il est encore beaucoup plus rapide que moi".