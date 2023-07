Timo Kielich: "Cette victoire au Tour de Wallonie est la plus belle"

"La finale de cette étape a été assez dure, nous étions encore trois de l'équipe. Nous nous sommes présentés groupés dans le dernier virage, après quoi j'ai produit mon effort et j'ai pu tenir bon jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai signé de bons résultats cette saison et je pense que je mérite ma place dans l'équipe, je suis très content de mon évolution. J'ai signé à Mont-Saint-Guibert mon troisième succès de la saison, avec deux étapes au Tour de Haute Autriche. Mais ma victoire au Tour de Wallonie est la plus belle car c'est une course de classe 2.Pro et c'est le niveau le plus élevé où je peux évoluer pour le moment."

Timo Kielich s'était également classé, plus tôt dans la saison, 2e de l'Antwerp Port Epic, 3e du Circuit de Wallonie et du Grand Prix de Denain, et 4e de la Nokere Koerse. "J'ai une bonne saison à mon actif et je pense que c'est très prometteur pour mon futur."