Une maison du cyclisme inaugurée à Remouchamps

Plusieurs espaces ont été aménagés. Un endroit est dédié à l'histoire du vélo et à l'histoire de la compétition cycliste, une zone est consacrée à Philippe Gilbert et un espace présente les cinq monuments et autres grandes courses ainsi que les trois grands tours.

Des installations interactives sont aussi accessibles au public avec une cabine commentateurs avec un quiz, un espace podium-photomaton ou encore la possibilité de monter la côte de la Redoute sur un vélo.

Le projet a coûté environ 800.000 euros, financé en grande partie par la province de Liège.