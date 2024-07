Lotte Kopecky 6e malgré sa chute lors du chrono: "J'ai donné le meilleur de moi-même"

Lotte Kopecky n'a pas réussi à décrocher sa première médaille olympique à Paris lors du contre-la-montre individuel ce samedi après-midi. Suite à une chute, elle a terminé à la sixième place alors que la médaille d'or est revenue à l'Australienne Grace Brown. La championne du monde sur route a exprimé sa déception après la course.

"Je savais que c'était glissant à cet endroit et j'avais fait très attention. Je pensais avoir passé le point le plus dangereux, et soudain, je suis tombée," a-t-elle expliqué. Kopecky a terminé à 1:56 de Grace Brown, qui a remporté l'épreuve en 39:38. La Britannique Anna Henderson a pris l'argent à 1:31, devançant l'Américaine Chloe Dygert d'une seconde.

"C'est un sentiment amer," a déclaré la cycliste de 28 ans après avoir franchi la ligne d'arrivée au Pont Alexandre III, point final des 32,4 km du chrono. Kopecky était considérée comme une outsider pour une médaille, mais une glissade sur le parcours touché par la pluie dans la seconde moitié a compromis ses chances. Elle est tombée dans un virage, mais s'est relevée rapidement, perdant finalement plus de vingt secondes par rapport aux temps du podium.

Malgré sa chute, Kopecky a affirmé avoir ressenti de bonnes sensations pendant la course. "J'ai été puissante comme jamais je ne l'avais été dans un contre-la-montre," a-t-elle ajouté. Interrogée sur la possibilité d'une médaille sans la chute, elle a répondu : "Difficile à dire. Mais les sensations étaient bonnes et c'est le plus important."

Kopecky participera également aux épreuves de la course en ligne sur route, où elle est l'une des grandes favorites en tant que championne du monde en titre, ainsi qu'à l'omnium sur piste. À la question de savoir si elle avait subi des blessures lors de sa chute, elle a répondu: "On verra ça plus tard."