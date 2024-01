Charles Leclerc prolonge son contrat avec Ferrari "au-delà de la saison 2024"

Membre de l'académie de Ferrari depuis 2016, Leclerc, 26 ans, avait fait ses débuts en Formule 1 en 2018 avec Sauber après son titre en Formule 2 en 2017. Il a ensuite rejoint Ferrari en 2019 avec qui il a remporté cinq Grand Prix, décroché 23 pole positions et terminé 30 fois sur le podium. En 2022, il avait été vice-champion du monde derrière le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

"Je suis heureux de savoir que je vais porter les couleurs de Ferrari lors des saisons à venir", a réagi Leclerc, cité dans le communiqué. "Rouler pour cette équipe est mon rêve depuis que j'ai trois ans. Cette équipe est ma deuxième famille depuis que j'ai rejoint l'académie en 2016. Ces cinq dernières années, nous avons accompli beaucoup de choses et avons lutté contre vents et marrées. Néanmoins, je crois que le meilleur reste à venir et j'ai hâte que la saison commence, de progresser et d'être compétitif lors de chaque Grand Prix. Mon rêve reste d'être champion du monde avec Ferrari."