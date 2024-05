Jérôme D'Ambrosio quitte Mercedes et rejoint Ferrari

Âgé de 38 ans, D'Ambrosio a été pilote de course professionnel jusqu'en 2020. Son palmarès comprend une victoire en GP2 et trois en Formule E.

En 2011, il a disputé une saison de Formule 1 au sein de l'écurie Marussia (sans marquer de points). Il avait mis fin à 17 années sans pilote belge en Formule 1. Un an plus tard, il a remplacé Romain Grosjean chez Lotus, où il était pilote d'essai, pour une course, le GP d'Italie.

Outre D'Ambrosio, le Français Loïc Serra passe également de Mercedes à Ferrari. Il renforcera l'équipe d'ingénieurs de l'écurie à partir du 1er octobre.

Le septuple champion du monde le Britannique Lewis Hamilton passera lui aussi de Mercedes à Ferrari à la fin de la saison.