F1: quelles conséquences après le départ de Newey de Red Bull ?

Le Britannique Adrian Newey est l'ingénieur qui a connu le plus de succès en F1. Partout où il est passé, il a remporté des titres de champion du monde, que ce soit avec Williams, McLaren et évidemment Red Bull. Arrivé en 2006, il a participé au gain de six couronnes mondiales des constructeurs et sept chez les pilotes.

Toutefois, il s'était récemment mis un peu en retrait de la F1 à qui il ne consacrait qu'"environ 50% de son temps" avait-il expliqué l'an dernier au journal anglais The Telegraph.

Ainsi, Max Verstappen a minimisé jeudi les conséquences du départ de Newey.