George Russell se montre le plus rapide des premiers essais libres perturbés

Max Verstappen (Red Bull) est en quête d'une 9e victoire, et d'une 7e consécutive, cette saison. Il n'a toutefois pas brillé lors des premiers essais libres, disputés sur piste humide, du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, 11e des 22 manches du championnat du monde, vendredi en début d'après-midi. Le double champion du monde néerlandais, vainqueur en Hongrie l'an dernier, n'a pas couvert le moindre tour lancé sur les 4,381 km du circuit du Hungaroring.

Le Britannique George Russell, auteur de la pole l'an dernier, a placé sa Mercedes en première position en 1:38.795. Son équipier et compatriote Lewis Hamilton qui détient le record de victoires sur ce circuit (8) n'a pas non plus réalisé de chrono.

La McLaren-Mercedes de l'Australien Oscar Piastri Piastri a signé le 2e temps à 359/1000e de Russell et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) le 3e à 1.218 secondes.