Sebastian Vettel prévoit plusieurs hommages à Ayrton Senna à Imola

"Je n'avais que sept ans lorsque l'accident s'est produit. Mon père m'a dit à quel point Senna était un grand coureur. Il était un grand fan d'Ayrton et m'a offert une voiture jouet de Senna", a déclaré Vettel. "Plus tard, je l'ai encore plus apprécié parce qu'il n'était pas seulement l'un des plus grands pilotes de course de tous les temps, mais qu'il apportait également son soutien aux personnes en difficulté dans son pays".