La couronne lui tend les bras: Max Verstappen pourrait être champion du monde dans 3 semaines

Max Verstappen pourrait déjà remporter son deuxième titre de champion du monde de Formule 1 à l'issue du prochain Grand Prix, le 17e des 22 de la saison, le 2 octobre à Singapour. Il restera alors cinq courses à disputer.

Le pilote néerlandais de Red Bull possède 116 points d'avance au classement du championnat sur son premier poursuivant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Il reste un maximum de 164 points à gagner lors des six derniers Grands Prix: soit 25 points à six reprises pour le vainqueur (soit 150 points) et six fois 1 point pour le tour le plus rapide. Au Brésil, lors de l'avant-dernier week-end de la saison, une course de sprint est également au programme avec 8 points pour le vainqueur. Leclerc peut donc encore récolter un maximum de 164 points.

Si le Monégasque ne marque pas de points à Singapour et que Verstappen gagne, le Néerlandais portera son avance à 141 unités alors qu'il n'y aura plus que 138 points en jeu. Il faudra alors voir le résultat de son coéquipier Sergio Pérez qui compte 125 points de retard sur son leader. Si le Mexicain ne monte pas sur le podium à Singapour et ne réussit pas le meilleur tour, en cas de victoire de Verstappen celui-ci sera mathématiquement champion.

La saison dernière, Verstappen (24 ans) a remporté le titre mondial lors de la dernière course à Abou Dhabi, profitant d'une décision du commissaire de course de relancer la course pour un tour ce qui lui avait permis de dépasser Lewis Hamilton, grâce à des pneus frais, de remporter la course et de devancer le septuple champion du monde au classement final du championnat.