Les funérailles coûtent de plus en plus cher: certains lancent des cagnottes en ligne pour offrir un départ digne au défunt

La hausse des coûts des funérailles impacte de plus en plus de familles en Belgique, qui peinent à subvenir aux dépenses liées à la perte d'un être cher. Certaines familles sont contraintes de lancer des cagnottes en ligne pour récolter les fonds nécessaires.

Dans une entreprise de pompes funèbres, le coût minimal pour une inhumation avoisine les 1.700 à 2.000 euros, une somme souvent jugée trop élevée pour certains budgets. Face à cette situation, des cagnottes solidaires sont parfois lancées sur Internet, tandis que des voisins et des amis apportent leur contribution pour aider les familles endeuillées.

Les pompes funèbres, conscientes de cette difficulté financière pour certaines familles, proposent également des solutions plus abordables. Selon un représentant, il est possible d'organiser des funérailles classiques pour un montant situé entre 1.000 et 1.500 euros.