Magnifique surprise pour Max Verstappen: le champion du monde de F1 a été décoré aux Pays-Bas (photo)

Max Verstappen a été élevé au rang d'Officier de l'ordre d'Orange-Nassau, jeudi à La Haye aux Pays-Bas. Le premier champion du monde néerlandais de Formule 1 s'est vu remettre la décoration royale par la ministre des Sports Conny Helder.

"C'est un moment particulièrement spécial pour moi et il arrive de manière très inattendue, si tôt dans ma carrière", a déclaré Verstappen, 24 ans. "Je veux remercier ma famille et mes proches, mais aussi Red Bull qui est comme une seconde famille pour moi. Nous y sommes parvenus ensemble". Selon la ministre Helder, Verstappen est "une grande inspiration pour beaucoup", a-t-elle déclaré lors de la cérémonie. "Pour devenir un champion, il ne suffit pas d'avoir du talent. De nombreuses années de travail dur et long, sans abandonner et en persévérant. Et enfin, vous êtes le premier Néerlandais à remporter le titre mondial de Formule 1. Quelle fantastique réussite. Vous avez également mis les Pays-Bas sur la carte du monde".

Ce dimanche, le Grand Prix des Pays-Bas, 15e des 22 Grands Prix de la saison, se dispute à Zandvoort. L'année dernière, Verstappen s'y était imposé. Verstappen a effectué ses débuts en Formule 1 en 2015. Un an plus tard, il remportait sa première course à Barcelone. À l'époque, il venait de passer de Toro Rosso (aujourd'hui AlphaTauri) à Red Bull, l'écurie pour laquelle il pilote encore aujourd'hui.