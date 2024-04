Max Verstappen domine au Japon: "Cela n'aurait pas pu mieux se passer"

Au Japon, Max Verstappen s'est remis de la meilleure des manières de son abandon au Grand Prix d'Australie. Deux semaines après l'incident mécanique à Melbourne, le champion du monde néerlandais a dominé dimanche le circuit de Suzuka pour remporter sa 3e victoire en 4 Grands Prix cette saison. "C'est fantastique de revenir comme ça et de remporter cette course", s'est réjoui Verstappen après coup.

Auprès de Viaplay, Max Verstappen a expliqué les difficultés de choix de pneumatiques. "Le temps a changé brusquement. Il faisait bien plus chaud que prévu, et nous ne savions pas vraiment quelles gommes nous devions chausser. Finalement, cela s'est très bien passé sur les pneus durs."

"Le départ était la seule chose qui devait bien se passer", a commenté le Néerlandais. "Je devais m'assurer de rester devant et c'est passé. La voiture se conduisait de mieux en mieux, ensuite. Les arrêts aux stands se sont bien passés, notre stratégie a fonctionné. Cela n'aurait pas pu mieux se passer."

Le pilote Red Bull conforte sa position en tête du championnat du monde des pilotes avec 77 points, 13 de plus que son coéquipier mexicain Sergio Pérez et 18 de plus que le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen se prépare désormais pour le retour de la Formule 1 en Chine, dans deux semaines. Le premier sprint de la saison y aura lieu, laissant peu de temps aux écuries pour prendre leurs marques, avec une unique séance d'essais libres avant les qualifications du sprint, qui seront suivie de la course sprint. "Cela va être agité, mais aussi intéressant parce que nous n'y sommes pas allés depuis longtemps (2019, ndlr). Nous avons une session d'essais pour trouver les bons réglages", a conclu le triple champion du monde.