Charles Leclerc le plus rapide des premiers essais libres sur le circuit d'Imola

Le Britannique Oliver Bearman, qui avait remplacé Sainz dans la Ferrari lors du GP d'Arabie saoudite et terminé 7e, a conduit la Haas du Danois Kevin Magnussen autour du circuit italien. Il a terminé avec le 15e temps, à 1.677 seconde de Leclerc.

Le Grand Prix d'Émilie-Romagne suit le format traditionnel d'un week-end de course, avec trois sessions d'essais libres suivies d'une séance de qualifications et de la course. Les deux derniers GP, en Chine et à Miami, proposaient une course sprint.

La prochaine session d'essais libres aura lieu à 17h00. Samedi, la troisième et dernière séance se déroulera à 12h30 avant les qualifications à 16h00. Le Grand Prix est prévu à 15h00, dimanche.