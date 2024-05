Max Verstappen en pole position pour la 38e fois

Le Néerlandais, triple champion du monde et leader du championnat, a signé sa 7e pole de suite, la 38e de sa carrière.

Verstappen partira en 1e ligne aux côtés du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) s'élanceront de la 2e ligne, devant les deux McLaren Mercedes du Britannique Lando Norris et de l'Australien Oscar Piastri. les Britanniques George Russel et Lewis Hamilton (Mercedes) ont signé les 7e et 8e temps.