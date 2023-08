Max Verstappen le plus rapide de la 3e et dernière séance d'essais libre

Le Néerlandais Max Verstappen (RedBull) a signé le meilleur temps de la 3e et dernière séance d'essais libre du Grand Prix des Pays-Bas, 13e des 22 manches du championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Zandvoort. Sous la pluie, le double champion du monde en titre a bouclé les 4,259 km en 1:21.631.

Le Britannique George Russel (Mercedes) a terminé à la deuxième place à 379/1000e de Verstappen. Le Mexicain Sergio Perez (RedBull) à une seconde, l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) à 1 seconde et 3/1000e et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) à 1 seconde et 92/1000e complètent le top-5.

La session a été perturbée par trois drapeaux rouges. A la suite de la sortie de piste du Danois Kevin Magnussen (Haas) dans un premier temps. Le deuxième a été brandi après la sortie du Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo) qui avait terminé dans les graviers. Enfin, le dernier drapeau rouge aura été bref après le tête-à-queue du Néo-Zélandais Liam Lawson (AlphaTauri), remplaçant de l'Australien Daniel Ricciardo, forfait à cause d'une fracture du poignet.