Classement ATP: Goffin perd une place, Medvedev intègre le top 4

David Goffin est passé de la 14e à la 15e place du classement mondial, publié lundi par l'ATP. Dans le haut du tableau, Daniil Medvedev, vainqueur du Masters 1000 de Paris, intègre le top 4.

Goffin, 30 ans, connaît une fin de saison compliquée après son élimination au 2e tour du Master 1000 de Paris face au Slovaque Norbert Gombos, 105e mondial. Deux semaines plus tôt, le Liégeois avait été éliminé au même stade de la compétition à Anvers. Le numéro 1 belge ne participera donc pas aux Finales ATP qui débutent le 15 novembre à l'O2 Arena à Londres. Parmi les changements à noter dans le top 20, Daniil Medvedev, vainqueur du Master 1000 de Paris face à Alexander Zverev, s'empare de la quatrième place au détriment de Roger Federer. Blessé, le Suisse n'a pas joué depuis la reprise de la saison et ne reviendra pas avant 2021. Milos Raonic, demi-finaliste à Paris, gagne trois places et se classe 14e. Stan Wawrinka, pour sa part, passe de la 20e à la 18e place. Parmi les autres Belges, Kimmer Coppejans (ATP 177) perd une place au classement tout comme Ruben Bemelmans (ATP 225). Le retraité Steve Darcis perd deux places (ATP 269) à l'instar d'Arthur De Greef (ATP 329).

