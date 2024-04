Daria Kasatkina et Danielle Collins se hissent en finame

Kasatkina, 11e mondiale et tête de série N.4, a battu l'Américaine Jessica Pegula, 5e mondiale et tête de série N.1, en trois sets 6-4, 4-6, 7-6 (7/5) et 2 heures et 47 minutes. La Russe, 26 ans, jouera la 16e finale de sa carrière, la troisième cette saison celles perdues à Adélaïde et Abou Dhabi. Elle tentera de remporter son 7e titre, le premier depuis celui conquis à Granby en 2022.

Collins, 22e mondiale, s'est elle imposée en deux sets 6-3, 6-3 contre la Grecque Maria Sakkari, 7e mondiale et tête de série N.3, en 1 heure et 25 minutes. L'Américaine, 30 ans et tombeuse d'Elise Mertens en quarts de finale, visera un deuxième titre en deux semaines après sa victoire au tournoi WTA 1000 de Miami, le 4e de sa carrière pour sa 5e finale.