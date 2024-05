Zizou Bergs intègre le tableau final après sa victoire au deuxième tour des qualifications

Zizou Bergs a obtenu sa place dans le tableau final du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Rome, mardi en Italie. Bergs, 108e mondial et 11e tête de série des qualifications, a battu le Chinois Juncheng Shang (ATP 105/N.18) au 2e et dernier tour du tableau qualificatif. Sur la terre battue italienne, il s'est imposé 6-4, 7-6 (7/5) en 2 heures et 11 minutes.

Au lendemain d'une victoire en trois sets et plus de deux heures contre l'Américain Patrick Kypson (ATP 150), Bergs a réussi à dominer son adversaire de 19 ans. Pour cela, le N.1 belge a réussi un break dès le tout premier jeu du match et conservé cette avance dans le premier set. Dans le second set, il a à nouveau pris rapidement un break d'avance (2-1) avant de perdre son service (3-3). Dans le jeu décisif, il a remonté alors qu'il était mené 2/5.

Au premier tour du tableau final, Zizou Bergs pourrait affronter l'Espagnol Rafael Nadal, qui bénéficie de son classement protégé malgré son 305e rang actuel. Deux autres vétérans, le Français Gaël Monfils (ATP 38) et le Suisse Stan Wawrinka (ATP 87), sont aussi parmi les douze adversaires potentiels de Bergs.