Gillé-Vliegen en demi-finale au forceps : "Fiers de la manière dont nous avons réagi"

Sander Gillé (ATP 28) et Joran Vliegen (ATP 28) étaient satisfaits, vendredi, de s'être hissés en demi-finale du double au tournoi ATP 250 sur terre battue d'Estoril dont ils sont les tenants du titre. Les Limbourgeois, têtes de série N.1 du tableau, ont dû batailler ferme pour écarter les Néerlandais Sander Arends (ATP 75) et Matwe Middelkoop (ATP 48), 1-6, 6-3 et 11/9 au super tie-break.

"Cela a été très accroché", a reconnu Joran Vliegen à Belga. "Le premier set fut un drame. Nous n'étions pas du tout dans le coup. Heureusement, nous sommes parvenus à nous ressaisir et à hausser notre niveau. Et je pense qu'à l'arrivée, nous étions la meilleure paire, même si cela a été chaud dans le super tie-break. Nous avons d'emblée concédé deux mini-breaks, puis mené 9-6 avant de les voir revenir à 9-9. Et c'est grâce à une volée réflexe et un bon retour de Sander que l'on finit par s'en sortir."

C'est la première fois depuis leur finale au tournoi de Hong Kong, début janvier, que Sander Gillé et Joran Vliegen réussissent à gagner deux matches d'affilée. Pour une nouvelle place en finale, ils défieront samedi l'Équatorien Gonzalo Escobar (ATP 53) et le Kazakh Aleksandr Nedovyesov (ATP 44).