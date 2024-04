Greet Minnen passe au second tour des qualifications, Yanina Wickmayer éliminée

Greet Minnen s'est qualifiée pour le second tour des qualifications du tournoi de tennis WTA 1000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 8.770.480 dollars, lundi en Espagne. Yanina Wickmayer s'est elle arrêtée au premier tour

La Campinoise affrontera pour une place dans le tableau final la Colombienne Emiliana Arango (ATP 121) qui a battu au premier tour la Russe Kamilla Rakhimova, 97e mondiale et tête de série N.18 des qualifications. Minnen a disputé une fois le tableau final à Madrid, éliminée au premier tour en 2022 par l'Ukrainienne Dayana Yastremska.

Minnen, 69e mondiale et tête de série N.3 des qualifications, a eu besoin de trois sets 3-6, 6-2, 6-4 pour venir à bout de la Lettone Darja Semenistaja (WTA 113) en 1 heure et 53 minutes de jeu.

Yanina Wickmayer, 88e mondiale et tête de série N.12 des qualifications, n'est pas parvenue à passer le cap du premier tour des qualifications. La N.3 belge a été battue en deux sets 6-1, 6-4 par la Tchèque de 18 ans Sara Bejlek (WTA 136) en un peu plus d'une heure (69 minutes). Wickmayer disputait son premier match depuis son élimination au second tour des qualifications à Miami en mars.

Elise Mertens, 29e mondiale est directement qualifiée pour le tableau final dans la capitale espagnole. La Limbourgeoise est exemptée de premier tour avec son statut de tête de série N.28. Elle affrontera l'Américaine Sloane Stephens (WTA 33) ou l'Italienne Martina Trevisan (WTA 76) au deuxième tour.