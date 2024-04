Naomi Osaka espère pouvoir disputer les Jeux olympiques à Paris

"J'adorerais jouer, s'ils m'y autorisent", les Jeux olympiques cet été à Paris, a déclaré samedi la Japonaise Naomi Osaka, ex-N.1 mondiale, dans le cadre de la Bille Jean King Cup, une compétition avec laquelle elle a renoué après quatre ans d'absence.

Le fait est que pour se qualifier, Osaka doit "respecter les règles d'éligibilité de la Fédération internationale de tennis, y compris la participation à la BJK Cup, bien que des exceptions peuvent s'appliquer", est-il expliqué sur le site des JO (olympics.com). Plus précisément, il s'agit pour une joueuse d'avoir participé à au moins deux rencontres de cette épreuve par équipe depuis les JO de Tokyo en 2021.

Or, la championne aux quatre levées du Grand Chelem n'a renoué avec la BJK Cup, qu'elle n'avait plus disputée depuis 2000, que ce week-end à l'occasion de la rencontre de qualification contre le Kazakhstan, et n'aura pas l'occasion d'en disputer une autre d'ici la phase finale en novembre à Séville, en Espagne.