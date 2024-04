Raphaël Collignon s'impose en double avec le Suisse Jérôme Kym en Tunisie

Raphaël Collignon a remporté le double au tournoi de tennis ITF M25 d'Hammamet, samedi en Tunisie. Non classé en double, le Liégeois de 22 ans s'est imposé avec le Suisse Jérôme Kym (ATP 681 en double) 6-4, 7-5, contre la paire italienne de Luca Giacomini et Giuseppe Tresca (ATP 974 et 856 en double). La partie a duré 1 heure et 44 minutes.