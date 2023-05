Tennis: la fusée Alcaraz lancée vers Roland-Garros

"Aujourd'hui, à certains moments je me suis amusé, mais à d'autres j'ai plus souffert que savouré..., reconnaît Alcaraz. Mais il faut en passer par là. Et je crois que je me suis plus amusé que je n'ai souffert."

La sono de la "Caja magica" de Madrid ne pouvait pas être plus opportune, quand elle s'est mise à cracher "Don't stop me now", un des tubes de Queen, au moment où "Carlitos" exposait son nouveau trophée.

À vingt ans tout juste, c'est une certitude, Alcaraz n'a aucune envie de ralentir son rythme infernal, lui qui est devenu le plus jeune N.1 mondial de l'histoire dans la foulée de son sacre à l'US Open en septembre dernier, son premier en Grand Chelem, et qui se retrouve tout près de le redevenir avant Roland-Garros.