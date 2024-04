Tilwith Di Girolami remporte le double d'un 15.000 dollars en Espagne

Formant la 2e paire tête de série, Tilwith Di Girolami et Laia Petretic, 19 ans, ont battu en finale la Néerlandaise Loes Ebeling Koning et la Lettone Marina Markina. La partie s'est achevée sur le score de 6-4, 6-3 en 1 heure et 17 minutes de jeu.

Pour Tilwith Di Girolami, 20 ans, 837e mondiale en simple, il s'agit de son 5e titre sur le circuit en double, le premier cette année. Elle compte un titre ITF à son palmarès en simple.