WTA Finals - Le tournoi se tiendra au Texas cette année, retour possible en Chine en 2023

(Belga) Les Finales WTA (Masters de fin d'année) se joueront à Fort Worth au Texas (Etats-Unis) cette année du 31 octobre au 7 novembre, avant un éventuel retour en Chine en 2023, a annoncé mardi l'instance qui gère le circuit professionnel féminin.

"Le prestigieux tournoi de fin d'année, regroupant les 8 meilleures joueuses de simple et les 8 meilleurs équipe de double de la saison se tiendra à la Dickies Arena", indique la WTA dans un communiqué, en ajoutant que la compétition est susceptible de retourner en Chine en 2023 "conformément à un contrat de long terme". Interrogée par l'AFP, l'instance n'a pas indiqué immédiatement s'il s'agissait d'un retournement de sa politique de boycott de la Chine en raison de l'affaire Peng Shuai. Celle-ci, spécialiste du double, a disparu pendant près de trois semaines après avoir accusé l'ex-vice Premier ministre Zhang Gaoli, de 40 ans son aîné, d'un rapport sexuel "forcé" lors d'une relation qui a duré plusieurs années. Des vidéos la montrant depuis en public en Chine n'ont pas suffi à lever les doutes sur sa sécurité et ses libertés de mouvement et d'expression et la WTA a décidé en décembre dernier de renoncer à organiser ses tournois automnaux dans ce pays malgré d'énormes enjeux financiers. A la suite de cette décision, les Finales WTA avaient été jouées à Guadalajara (Mexique) l'an dernier. Mais la WTA s'était engagée auprès de la société Gemdale Corporation à organiser ses Finales à Shenzhen de 2019 à 2028. (Belga)