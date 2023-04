WTA: la Tchèque Kvitova s'impose pour la première fois à Miami

La Tchèque de 33 ans, double championne à Wimbledon en 2011 et 2014, décroche son neuvième titre dans un tournoi de cette catégorie, située juste en-dessous des Grands Chelems, cinq ans après le précédent glané à Madrid. De quoi réintégrer le top 10 ce lundi, selon la projection de la WTA.

Elle compte désormais à son palmarès 30 trophées pour 41 finales disputées, un ratio remarquable qui en fait la plus titrée des joueuses du circuit encore en activité derrière l'Américaine Venus Williams (49).

Deuxième joueuse la plus âgée à s'imposer à Miami, derrière Serena Williams qui avait 166 jours de plus lors de son sacre en 2015, Kvitova avait promis de se "battre comme un beau diable" pour déjouer les pronostics en faveur de Rybakina, dont l'élan semblait en effet irrésistible, quinze jours après sa victoire à Indian Wells et deux mois après sa finale, certes perdue, à l'Open d'Australie.

Mais la Kazakhstanaise de 23 ans, révélée par son triomphe à Wimbledon l'an passé, a évolué un ton en-deçà de ce qu'elle a proposé ces dernières semaines, sans que cela n'ôte de mérite à sa rivale.