Aldi et Decathlon suppriment des marques de leur vaste catalogue: adieu les chips Pirato et les articles Artengo

Aldi dit vouloir "plus de simplicité et d'efficacité". La chaîne de supermarchés va ainsi notamment supprimer Pirato, sa célèbre marque de chips, mais aussi plusieurs autres noms des rayons.

"Entre autres, quatre noms de produits italiens feront place à la nouvelle marque "Cucina Nobile"", explique le porte-parole Jason Sevestre.

Si plus de 100 noms seront supprimés, l'objectif est de conserver 55 noms. "Vous ne trouverez plus Pirato dans nos rayons à partir du début de l'année prochaine, mais pour réduire le nombre total de PL à 55, il nous faudra quelques années. L'idée est d'apporter plus de simplicité aux clients. De cette manière, nous augmentons l’identification. Il y a aujourd'hui une certaine prolifération de noms et de marques. Bien sûr, il s'agit aussi de réduire les coûts. Nous voulons envoyer à nos clients le signal que nous cherchons des moyens d'accroître l'efficacité. Toutefois, nous tenons à souligner que si le nombre de noms diminuera sensiblement, l'offre restera la même. L'offre de Private Labels est notre cœur de métier".

La marque Pirato n'existait par ailleurs qu'en Belgique et au Luxembourg. Ces chips s'appeleront désormais Sun Snacks, ainsi que tous les snacks salés proposés sous cette marque de distributeur.