Crédit hypothécaire: pourrez-vous bientôt refinancer votre prêt plus facilement?

Vous avez acheté votre maison à un certain taux. Vous observez que pour l'instant, il est plus bas que le votre et donc vous souhaitez refinancer votre prêt. C'est possible, mais ça vous coûte de l'argent. Notamment ce qu'on appelle les indemnités de remploi qui correspondent à trois mois (maximum) d'intérêt sur le montant du crédit encore à payer. Il peut aussi y avoir des frais de dossiers. Il faut bien faire son calcul car cela coûte vite plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros.

Alors, qu'est-ce qui change ?

Ce montant à payer justement. Les banques ne pourront plus facturer ces indemnités de remploi à leurs clients. C'est une proposition du ministre de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne. Concrètement, on modifie votre prêt, on ne conclut pas de nouveau contrat. Ce qui empêche de facturer des frais supplémentaires.