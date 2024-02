Décryptage - le Bitcoin dépasse les 60.000$, comment l'expliquer? "Ça reste un actif influençable et très volatile"

Plusieurs facteurs expliquent cette envolée. Il y a des éléments conjoncturels, qui sont donc intrinsèquement liés à la situation économique actuelle, et des éléments de fond. "Il y a un intérêt et une confiance croissante dans les modèles de Bitcoin, en tout cas comme objet de placement ou de spéculation. Le Bitcoin a maintenant 15 ans, et il n'a jamais été piraté, c'est une technologie qui a prouvé sa solidité", analyse Nicolas Van Zeebroeck.

"Structurellement, le Bitcoin est un objet qui existe en quantité limitée: on en émet très peu, juste de manière prévisible", ajoute-t-il. Actuellement, 19 millions de bitcoins sont en circulation. "On sait qu'il n’y en aura jamais plus de 21-22 millions. C'est donc un objet rare et qui est de plus en plus crédible", précise le professeur en stratégie numérique. Et forcément, puisque le Bitcoin gagne en crédibilité, ça attire de plus en plus de monde, ce qui fait que son prix augmente. Car plus il y a de personnes qui investissent dans le Bitcoin, plus le cours augmentera.

Ensuite, on approche petit à petit de ce qu'on appelle le "halving" du Bitcoin. Cet évènement, qui a lieu tous les 4 ans, consiste a réduire de moitié le nombre de nouveaux bitcoins en circulation. "Il y aura donc moins de bitcoins, et on approche de l'échéance. Alors le cours est à la hausse", observe Nicolas Van Zeebroeck. Le prochain halving aura lieu le 19 avril 2024.

Lors des 3 précédents halvings, il y avait déjà eu une montée du cours du Bitcoin. Mais comment expliquer cette hausse juste avant la période de halving? "Car à partir de ce moment-là, il y aura moins de bitcoins en circulation, ça deviendra encore plus rare. Il y a donc un engouement juste avant le halving, ce qui tire le cours vers le haut", détaille-t-il.