Le Parlement germanophone adopte une résolution pour améliorer les services bancaires

L'auteur du texte souligne que "la disponibilité de services bancaires centraux tels que les dépôts, les retraits ou l'obtention de monnaie de change n'est plus toujours garantie dans la plupart des grandes banques belges". Les distributeurs automatiques Batopin, sont aussi concernés puisque les élus estiment que la sécurité nécessaire, la vie privée et l'accessibilité ne sont souvent pas assurées.

Alors que de nombreuses agences bancaires ont fermés leurs portes durant ces 20 dernières années, certains citoyens, notamment dans le sud de la Communauté germanophone doivent parfois parcourir plus de 15 km pour trouver un distributeur de billets.

Les élus demandent donc, entre autres, à la Chambre, au Sénat et au gouvernement fédéral de formuler des directives claires pour garantir une infrastructure de liquidités orientée vers les besoins des clients sur le territoire de la Communauté germanophone, en particulier dans les zones rurales. Ils souhaitent aussi que l'exploitant des distributeurs Batopin propose des automates réalisant les opérations bancaires fondamentales telles que les virements d'argent et l'impression de relevés de compte, sans que les clients ne doivent parcourir plus de 5 km.

Les députés demandent également l'obligation de Batopin ou des banques de garantir pleinement la protection des données des clients.