Enquête: l'énergie renouvelable bloquée en Wallonie à cause des certificats verts, "ce n'est plus rentable"

Michel est également producteur de biogaz. Ses installations sont capables de transformer les matières organiques, telles que les déchets verts, en électricité. Un dispositif développé par Michel pour les besoins en énergie de sa ferme. A total, il alimente deux sites complets, et réinjecte sur le réseau 60% de sa production. Ce processus de biométhanisation fonctionne, et il intéresse d’autres fermes.

C'est une histoire belge qui touche actuellement le secteur des énergies renouvelables. Ce secteur, essentiel pour assurer la transition énergétique, connait actuellement une pause forcée, car le système des certificats verts est sous-évalué. Et les conséquences sont importantes: les nouveaux projets sont à l'arrêt depuis près d'un an. Nous avons rencontré Michel Warzée, agriculteur, pour débuter notre décryptage.

Cependant, pour l’heure, il est impossible de développer de nouveaux projets. "C'est une solution très intéressante, mais on est lié au système de certificats verts. Et depuis le début de l'année 2023, ces certificats verts sont en attente, donc il n'y a plus de garantie. Et sans garantie, l'installation n'est pas rentable", nous confie l'agriculteur (et producteur d'énergie renouvelable).

Ces enveloppes ne correspondent plus au nombre de nouveaux projets (la Région parle de réservation et d'enveloppe sur son site). Conséquence concrète: "Ceux qui veulent se lancer dans la biométhanisation, on leur dit 'Ne le faites pas, ce n'est pas rentable, vous ne parviendrez pas à revendre vos certificats verts actuellement'. En réalité, donc, pour le moment ils ne font rien pour nous aider à produire notre énergie", conclut Michel.

Depuis quelques années, le système de certificats verts n’est plus appliqué pour les projets des particuliers. Les enveloppes en question concernent l’éolien, le photovoltaïque et la production de biogaz, le tout pour des entreprises. Les manques actuels bloquent aujourd’hui 483 dossiers, 701.000 certificats verts, ce qui correspondrait à la production d’énergie verte pour environ 100.000 ménages (250.000 personnes). En clair: ce sont les nouveaux projets qui sont bloqués, les installations en cours sont toujours financées via la revente de certificats verts. On parle donc plus d'un manque à gagner, une situation regrettable dans un contexte de transition économique.

Confirmation avec un expert: "Un certain nombre de projets, qui ont obtenu leur permis, ne peuvent pas se mettre en oeuvre, ils sont en liste d'attente. Et ça va ralentir le développement d'énergie renouvelable en Wallonie", selon Fawaz al Bitar, directeur d’Edora, fédération des énergies renouvelables.