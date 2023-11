Un nouveau compteur obligatoire dès 2024 pour les panneaux photovoltaïques: une mauvaise nouvelle pour le portefeuille?

Les installateurs de panneaux photovoltaïques sont débordés jusqu'à la fin de l'année en raison d'un futur changement. A partir de 2024, les compteurs installés avec les panneaux ne tourneront plus à l'envers. Pour les futurs compteurs, la production et la consommation d'électricité seront séparés. Ce qui coûtera entre autres des frais de transport supplémentaires aux consommateurs.

"Un kilowatt produit équivaut à un kilowatt qu’on peut utiliser. Plus tard, le ratio ne sera pas le même. Les calculs ont été vite faits, donc on s’est dit c’est le moment, c’est l’instant", explique Loîc.

Car à partir de l’année prochaine, les nouvelles installations ne bénéficieront plus de cet avantage. Les sociétés de panneaux photovoltaïques sont donc fortement sollicitées. Jonathan Lemaine n’a plus aucun créneau avant janvier. "Par rapport aux demandes qui arrivent encore maintenant, c’est une des premières questions des clients vis-à-vis des commerciaux, c’est est-ce que vous pouvez encore installer en 2023. Quand la réponse est non, le client répond qu’il va voir ailleurs", indique l’installateur de panneaux photovoltaïques.

Ce à quoi il faut faire attention, c’est d’auto-consommer au maximum

A partir de 2024, pour installer de nouveaux panneaux, il faudra placer un compteur intelligent qui permettra de calculer séparément l’électricité injectée dans le réseau. Le propriétaire de panneaux devra vendre l’électricité qu’il n’a pas consommée à un fournisseur, mais pour un prix très faible. Environ 0,06 euros/KWH contre 0 ,16 euros/KWH pour le prix d’achat. "Ce à quoi il faut faire attention, c’est d’auto-consommer au maximum et d’optimiser quelque part son utilisation de l’électricité pour consommer au moment où on produit. Cela veut dire les grosses machines. On les fonctionner en pleine journée pour calquer la consommation sur la production", conseille Jonas Moerman, conseiller énergie chez Ecoconso.