Jusqu'à -50% de promotion lors du Black Friday: cette période est-elle devenue la plus rentable pour les commerçants?

Le Black Friday, rendez-vous incontournable pour beaucoup de Belges : ils sont nombreux à se rendre dans les centres commerciaux pour dénicher les meilleures offres. "J'avais vu une veste que j'aime beaucoup il y a quelques jours, je me suis dit que j'allais attendre aujourd'hui pour l'acheter, et résultat, je l'ai avec une belle promotion", explique une jeune cliente.

-20, -30 et jusqu'à -50% : les consommateurs n'hésitent pas à en profiter. Depuis quelques années, la période du Black Friday a pris de plus en plus d'ampleur et est très importante pour les commerçants.