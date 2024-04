La chaîne de magasins Sacha envisage de fermer la plupart de ses boutiques physiques, il y en a 3 en Belgique

Les magasins de chaussures néerlandais Sacha sont sur le point de disparaître presque entièrement des rues commerçantes, selon plusieurs médias néerlandais. La filiale du groupe Termeer a annoncé la fermeture d'un grand nombre de ses boutiques physiques dans le cadre d'une "nouvelle orientation stratégique", selon un porte-parole.

Actuellement, Sacha compte 32 magasins physiques, répartis entre les Pays-Bas (28), la Belgique (3) et le Luxembourg (1). Les boutiques belges sont implantées à Anvers, Bruxelles et Gand. En 2020, la branche belge, qui comptait alors dix-sept magasins, avait été déclarée en faillite. L'enseigne avait par la suite rouvert trois points de vente en Belgique et développé sa présence en ligne.