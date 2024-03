La FSMA met en garde contre les jeux d'investissement fictif

L'autorité des services et marchés financiers (FSMA) met le public en garde, jeudi dans un communiqué, contre les risques liés aux activités dites de "prop trading". Il s'agit de sociétés qui exercent une activité de négociation pour comptes propres "tout en offrant aux consommateurs la possibilité de s'adonner à un jeu d'investissement fictif, une activité qui coûte de l'argent et peut donner lieu à des comportements imprudents", prévient-elle.

Ces entreprises obligent d'abord les consommateurs à suivre différentes formations payantes. "Il y a des chances que les consommateurs ne réussissent jamais ces formations. La société de prop trading gagne ainsi de l'argent sur leur dos."

En cas de réussite, le client peut commencer à négocier fictivement sur une plateforme de démonstration de l'entreprise. Celle-ci peut ensuite décider d'exécuter ou non une ou plusieurs transactions du consommateur sur une plateforme réelle et si la transaction s'avère fructueuse, le consommateur peut recevoir une commission. Néanmoins, la société décide seule des conditions d'utilisation et des transactions qu'elle effectue. "Il est ainsi difficile pour un consommateur de savoir s'il a droit à des commissions et, dans l'affirmative, à combien elles s'élèvent exactement."