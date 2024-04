Les travaux de rénovation de la bibliothèque de l'UNamur débuteront en octobre

Le permis d'urbanisme relatif à la rénovation du bâtiment, situé en plein cœur du quartier universitaire, a été délivré début avril. L'objectif est de préserver l'œuvre des architectes belges Roger Bastin et Guy Van Oost, tout en améliorant considérablement la performance énergétique de l'infrastructure, inaugurée en 1979. L'UNamur cible en outre une réduction de 50% de la consommation énergétique et un "accroissement très net" du confort thermique et acoustique.

Les travaux seront complétés par la construction d'un nouvel espace de restauration de 130 couverts, la rénovation du "Forum", la création d'un local pour les "deux roues" ainsi que la sécurisation et la végétalisation des espaces extérieurs.

"Cet ambitieux projet donnera une importante plus-value à notre campus en le rendant plus agréable, plus durable et mieux adapté aux nouveaux besoins des étudiants et des membres du personnel", a souligné la rectrice de l'université, Annick Castiaux. "Il va aussi participer à rendre le quartier universitaire encore plus sécurisant, y compris pour les riverains."

Le projet a été confié au bureau AAVO Architects. Le budget s'élève à près de 19 millions d'euros, dont 2,5 millions d'euros provenant de subsides européens dans le cadre du programme Recovery and Resilience Facility (RRF). L'inauguration de l'ensemble des nouvelles infrastructures devrait avoir lieu en 2027.