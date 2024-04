La fusion de Crelan et Axa Bank entraînera la suppression de 150 emplois "à long terme"

La fusion d'Axa Banque avec Crelan mènera à la suppression de 150 équivalents temps plein au sein du siège de la nouvelle entité, selon Crelan, confirmant une information publiée par De Tijd mardi. La banque a toutefois souligné que cela se fera sur le "long terme" et par le biais de "licenciements naturels".

Crelan a acquis Axa Bank en décembre 2021. La fusion deviendra effective le lundi 10 juin prochain. Les données de près de 850.000 clients et d'un peu plus de 300 agences bancaires d'Axa Banque seront alors transférées et intégrées dans la plateforme informatique de Crelan.

La nouvelle structure deviendra ainsi la 5e banque du pays, derrière le quatuor BNP Paribas Fortis, Belfius, ING et KBC/CBC.