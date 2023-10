La reconstruction du téléphérique de Huy touche à sa fin

Entamé à la fin de l'année 2020, le chantier du téléphérique de Huy se termine. Il a porté sur la rénovation de trois stations, la première située sur la rive gauche de la Meuse, la seconde au niveau du fort de Huy et la troisième sur la plaine de la Sarte.

Les pylônes ont été renforcés ou remplacés, tout comme les machineries, les câbles et les deux cabines auxquelles s'ajoutera un véhicule destiné au transport des matériaux vers la forteresse où un ascenseur a également été installé.

"Un premier câble est tiré et le second, un câble porteur, est en cours de mise en place. Viendra ensuite le câble tracteur, à la mi-novembre", explique l'administrateur délégué du groupe liégeois Cop et Portier, en charge des travaux, Christophe Mayet.

La pose des cabines est annoncée en fin d'année. Devraient s'ensuivre une période d'essais et de réglages avant une réception provisoire programmée en janvier 2024.