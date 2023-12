La Wallonie file-t-elle tout droit vers la faillite?  "Oui", pour la patronne des patrons 

Cécile Neven, la nouvelle administratrice générale de l’Union wallonne des entreprises, la "patronne des patrons wallons" était l'invité de Martin Buxant ce matin sur bel RTL. Il lui a demandé si elle estimait que la Wallonie risquait un jour de tomber en faillite.

Et pour Cécile Neven, la réponse est claire : "Je pense que oui. Je pense qu'il faut absolument redresser le tir. Nous devons absolument nous réserver une capacité d'investissement pour des projets structurants pour la transition. On est absolument confrontés à ça. Nos enfants et nos petits-enfants ne vont jamais nous pardonner de leur léguer une dette qui est impayable au motif que nous on a choisi de vivre au-dessus de nos moyens".