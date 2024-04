Le Conseil des femmes francophones de Belgique ne décroche pas d'agrément

La décision a été prise par l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui, était chargé d'instruire les demandes d'agréments et de financement des associations œuvrant pour les causes féministes, procédure nouvelle. Pour 2024, l'association n'a pas obtenu d'agrément pour cinq ans au moins comme coupole d'association féministe, et ne peut, du coup, espérer un financement annuel de 90.000 euros.

L'Institut accordait jusqu'ici un subside structurel d'une trentaine de milliers d'euros pour son fonctionnement. Pour fonder sa décision, il invoque le déficit de l'association enregistré en 2022.